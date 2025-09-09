به گزارش خبرگزاری صداوسیما جلسه پیگیری طرح طبیعت‌گردی جزیره آشوراده با حضور معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان ملی و استانی دستگاه‌های اجرایی مرتبط در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد. هدف این نشست، بررسی ابعاد اجرایی و زیست‌محیطی طرح و هماهنگی میان دستگاه‌ها بود.

در این نشست که با مشارکت نمایندگان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت آموزش و پرورش، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و استانداری گلستان برگزار شد، موضوعات مرتبط با طرح طبیعت‌گردی جزیره آشوراده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در این نشست اظهار داشت: «اجرای طرح‌های طبیعت‌گردی در آشوراده باید با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و در چارچوب قوانین ملی و تعهدات بین‌المللی ایران صورت گیرد.»

او افزود: «توسعه پایدار در این منطقه نیازمند هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و محلی است تا علاوه بر حفاظت از تنوع زیستی، منافع اقتصادی و اجتماعی نیز برای جوامع محلی حاصل شود.»

در ادامه، نمایندگان سایر دستگاه‌ها نیز بر لزوم تعامل بیشتر برای رفع موانع و تسریع در روند اجرایی طرح تأکید کردند.

این جلسه بخشی از سلسله نشست‌های هماهنگی برای اجرای طرح طبیعت‌گردی جزیره آشوراده است که با هدف ایجاد تعادل میان توسعه گردشگری و حفاظت از محیط زیست برگزار می‌شود.