ساعت کار متروی اصفهان بهمناسبت هفته وحدت افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان گفت: به احترام مردم اصفهان و با هدف تسهیل در رفتوآمد شهروندان در ایام جشنهای هفته وحدت، همچنین در راستای ارائه خدمات شایسته و کاهش بار ترافیک معابر شهری، شرکت متروی منطقه اصفهان زمان فعالیت مترو را تا ساعت ۲۳:۰۰ افزایش داده است.
هادی کریمی افزود: بر این اساس، در طول ایام هفته وحدت و از روز شنبه پانزدهم شهریور تا سهشنبه هجدهم شهریور، سرویسدهی متروی اصفهان از ساعت ۰۵:۱۵ آغاز شده است و تا ساعت ۲۳:۰۰ ادامه خواهد داشت که امیدواریم این اقدام بتواند با تسهیل حضور خانوادهها در جشنهای مردمی، رضایتمندی بیشتری برای شهروندان فراهم کند.
وی گفت: افزایش ساعت خدماترسانی قطارشهری در مناسبتهای مختلف، همواره جزو برنامههای شرکت بوده است و تلاش داریم با وجود محدودیت منابع انسانی و تعداد قطارها، با بهرهگیری از تمام ظرفیتها و تلاش مضاعف همکاران، خدمات پایدار و مطلوبی به مردم شریف اصفهان ارائه دهیم.
هادی کریمی تاکید کرد: متروی اصفهان بهعنوان یکی از ارکان اصلی حملونقل عمومی، نقشی مؤثر در کاهش آلودگی هوا و روانسازی ترافیک شهری دارد و برنامهریزی برای ارتقای سطح خدمات آن همواره در دستور کار قرار دارد.