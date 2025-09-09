کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از امروز تقویت فعالیت سامانه کم فشار فصلی و ناپایداری جوی و دریایی در استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس با وزش باد‌های نسبتاً شدید جنوب شرقی، مواج خواهند شد و در قشم، سواحل خمیر و لنگه، گرد و غبار را به همراه خواهد داشت.

او افزود: بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد، بستک، محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل رشد ابر‌، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای و سیلابی شدن مسیل‌ها ورودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

سی سی پور گفت: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی و توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

او افزود: مناطق دریایی استان مواج خواهد شد و بیشینه سرعت باد در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به دو متر خواهد رسید و سبب اختلال و محدودیت در تردد‌های دریایی خواهد شد.

سی سی پور گفت: توصیه می‌شود از شنا در دریا خودداری شود و شناور‌های سبک نیز از تردد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناور‌ها انجام شود.

او گفت: تداوم این شرایط جوی و دریایی با شدت و ضعف تا اوایل هفته آینده در استان پیش بینی می‌شود و از لحاظ دمایی افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش دمای بیشینه دراستان مورد انتظار است.