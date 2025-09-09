به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: کشتارگاه صنعتی این شهرستان با صادرات دنبه به کشور‌های امارات، عراق و قطر سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان ارزآوری برای کشور دارد.

دکتر مهدی ناصری گفت: در این واحد تولیدی برای بیش از ۵۰۰نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجادشده است.

وی گفت: در کشتارگاه صنعتی فریمان علاوه بر صادرات دنبه با فناوری جدیدی که انجام شده است، خون دام‌ها به ماده‌ای عالی برای ماهی تبدیل می‌شود و در حال حاضر روزانه ۲۰۰ کیلو پودر خون در این واحد تولید و در بازار داخلی عرضه می‌شود.