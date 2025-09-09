پخش زنده
عملیات گسترده مهاجرتی آمریکا در ایالت جورجیا که به بازداشت صدها کارگر کرهای در کارخانه در حال ساخت هیوندای منجر شد، موجی از شوک، سردرگمی و احساس خیانت را در کرهجنوبی، متحد دیرینه آمریکا، برانگیخته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، وزیر امور خارجه کرهجنوبی روز دوشنبه برای پیگیری آزادی و بازگشت بیش از ۳۰۰ کارگر کرهای از مجموع ۴۷۵ بازداشتشده، عازم آمریکا شد. تصاویر منتشر شده از سوی اداره مهاجرت و گمرک آمریکا نشان میداد برخی از بازداشتشدگان با دستبند و زنجیر به دست و پا منتقل شدند؛ صحنههایی که خشم افکار عمومی کره را دوچندان کرد.
این خبرگزاری افزود: دولت کرهجنوبی اعلام کرده است که واشنگتن با آزادی کارگران موافقت کرده و پس از تکمیل مراحل اداری، آنها را با پرواز چارتر به سئول بازمیگرداند. با این حال، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، این افراد را «غیرقانونی» خواند و تأکید کرد آمریکا باید به جای پذیرش کارگران خارجی، زمینه آموزش شهروندان خود را برای کار در صنایع پیشرفته همچون باتری و رایانه فراهم کند.
آسوشیتدپرس اشاره کرد: این عملیات که در تاریخ ۴ سپتامبر انجام شد، بزرگترین یورش اداره امنیت داخلی در یک محل واحد طی سالهای اخیر بود. بسیاری در کرهجنوبی این اقدام را «غیرقابل قبول» دانستند و برخی نمایندگان مجلس حتی خواستار تحقیق درباره آمریکاییهای شاغل غیرقانونی در کره شدند. وزیر خارجه کره این اتفاق را «بسیار جدی» توصیف کرد و گفت تکرار چنین رفتارهایی میتواند سرمایهگذاریهای کرهای در آمریکا را با تهدید مواجه کند.
این روزنامه در ادامه نوشت: واکنشها در کرهجنوبی تنها به سیاستمداران محدود نشد و جامعه نیز از این اقدام شوکه شد، بهویژه آنکه تنها چند هفته پیش سئول وعده سرمایهگذاری صدها میلیارد دلاری در آمریکا را داده بود و اندکی قبل از این یورش، نشست سران دو کشور در واشنگتن برگزار شده بود. روزنامه «چوسان ایلبو» در سرمقالهای نوشت: «تردیدهای اساسی پدید آمده است: اتحاد با آمریکا چه معنایی دارد و آیا تضمینی برای منافع سرمایهگذاری وجود دارد؟»
آسوشیتدپرس همچنین گزارش داد: کارشناسان هشدار دادهاند که بازداشت گسترده کارگران میتواند پروژههای بزرگ کرهای در آمریکا، از جمله تولید خودروهای برقی هیوندای، را با تأخیر روبهرو کند. شرکتهای مالی کره نیز پیشبینی کردهاند کمبود نیروی کار متخصص و افزایش هزینهها، فعالیت این کارخانهها را مختل خواهد کرد.
این خبرگزاری در پایان نوشت: وزیر خارجه کرهجنوبی تأکید کرده است که این موضوع به فرصتی برای مذاکره درباره نظام ویزای آمریکا تبدیل خواهد شد و هشدار داده است که تأخیر در تکمیل کارخانه هیوندای، برای خود آمریکا نیز زیانهای قابلتوجهی به همراه خواهد داشت.