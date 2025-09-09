به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون هماهنگ کننده سپاه بیت المقدس کردستان در این مراسم گفت: ما باید راه شهدا را با علم و دانش ادامه دهیم تا بتوانیم در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کنیم. دشمنان به دنبال متوقف کردن پیشرفت‌های نظام جمهوری اسلامی هستند و ما باید هوشیار باشیم

وی افزود: امروز وظیفه ماست که با زنده نگه داشتن یاد و خاطره این بانوان شهیده ، از ایثار و فداکاری آنان به‌طور شایسته قدردانی کنیم و نسل جوان را با این فرهنگ غنی آشنا سازیم

سرهنگ شعبانی با اشاره به در پیش بودن دومین کنگره ملی 5536 شهید والامقام استان کردستان، افزود: این مراسم‌ها و کنگره می‌تواند به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کمک کند و جوانان را با سیره و زندگی شهدای پرافتخارمان آشنا سازد

وی به اهمیت جهاد تبیین و نقش حیاتی خانواده‌ها در مقابله با جنگ نرم دشمن اشاره و تصریح کرد: دشمنان با تمام قوا در تلاش‌اند تا ذهنیت‌های منفی را در بین جوانان ایجاد کنند اما مادران و خواهران مسئولیت بزرگی دارند و باید با آگاهی و نفوذ کلام خود، فرزندان را در برابر تهاجم فرهنگی محافظت کنند.

شعبانی گفت: اجلاسیه شهدای زن کردستان 17 شهریور ماه در سنندج برگزار خواهد شد و این فرصتی است تا قدردان رشادتهای این بانوان قهرمان و خانواده هایشان باشیم.

در پایان این مراسم از خانواده شهیده براز و خانواده های شهدای جنگ 12 روزه تجلیل بعمل آمد.