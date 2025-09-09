پخش زنده
امروز: -
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان با همکاری جمعیت دختران ایران زمین، رویداد ملی «کتابال» را با هدف ترویج کتابخوانی ویژه «پسران» برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کارشناس فرهنگی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان گفت: «کتابال» برنامهای تابستانی است که با تمرکز بر توانمندسازی و فعالسازی ظرفیتهای پسران نوجوان ۱۳ تا ۱۸ سال طراحی شده و هدف اصلی آن، مشارکت مؤثر این گروه سنی در فعالیتهای کتابمحور و ترویج کتابخوانی در قالب تجربههای گروهی، خلاقانه و داوطلبانه است.
فریبا عزتی افزود: کتابال فرصتی برای نوجوانان پسر است که در طول تابستان تجربهای متفاوت و اثرگذار در حوزه کتاب و کتابخوانی داشته باشند و تواناییهای خود را در قالب فعالیتهای گروهی به کار بگیرند.
او با بیان اینکه ثبتنام برای پسران عضو باشگاههای کتابخوانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بهصورت گروهی انجام شده است، تأکید کرد: مدیریت طرحهای کتابمحور، اجرای ایدههای نوآورانه مانند نمایشهای طنز، نقاشی دیواری، فنکلابهای کتابی، کتابپارتی، کارهای داوطلبانه از جمله جمعآوری کتاب برای مناطق محروم و تمرین مهارتهای کار گروهی و اثرگذاری اجتماعی از جمله فعالیتهایی است که در قالب این رویداد پیشبینی شده است.