معاون گردشگری لرستان گفت: آیین سنتی گلابگیری شهرستان بروجرد، باهدف ساماندهی و حرفهایسازی گردشگری، در فهرست رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی لرستان امروز عصر در جلسه پیگیری رویدادهای گردشگری استان در محل میراث فرهنگی اظهار کرد: رویداد گلابگیری بروجرد که در راستای راهبرد ساماندهی مقصدهای جدید گردشگری به ثبت رسیده، با شماره ۲۰۴۲۵۱۰۹۶ در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ مورد تأیید قرار گرفت.
حجتالله عباسیان افزود: ثبت آیین گلابگیری بروجرد، گامی مهم در جهت معرفی هر چه بیشتر این سنت ارزشمند و جذب گردشگران به این منطقه است.
به گفته معاون گردشگری لرستان مراسم گلابگیری در شهرستان بروجرد هر ساله از نیمه دوم اردیبهشت آغاز شده و تا پایان این ماه ادامه دارد و فرصتی مناسب برای گردشگران است تا از نزدیک با مراحل تولید گلاب به روش سنتی آشنا شوند.