در نخستین روز از جام جهانی تیراندازی در نینگبوی چین امروز نمایندگان کشورمان در تپانچه ۱۰ متر میکس در خط آتش ایستادند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دور مقدماتی تیم ایران با ترکیب هانیه رستمیان و وحید گلخندان با ۵۷۷ امتیاز در جایگاه ششم ایستاد. هدایت این تیم را مریم سلطانی بر عهده دارد.
جام جهانی تیراندازی تا ۲۳ شهریور ماه در چین ادامه دارد و نمایندگان کشورمان به مصاف رقبای خود می روند.
ادامه برنامه این مسابقات به شرح زیر است:
سه شنبه، ۱۸ شهریور ماه:
تفنگ ۱۰ متر میکس، ساعت ۸ تا ۹:۳۰
فینال تفنگ ۱۰ متر میکس، ساعت ۱۰
چهارشنبه، ۱۹ شهریور ماه:
مقدماتی تپانچه ۲۵ متر زنان، دقت، ساعت ۵
مقدماتی تپانچه ۱۰ متر مردان، ساعت ۵:۱۵ تا ۶:۳۰
فینال تپانچه ۱۰ متر مردان، ساعت ۸
پنجشنبه، ۲۰ شهریور ماه:
مقدماتی تپانچه ۲۵ متر زنان، سرعت، ساعت ۵
فینال تپانچه ۲۵ متر زنان، ساعت ۷:۱۵
مقدماتی تفنگ ۱۰ متر مردان، ساعت ۵:۱۵ تا ۸:۳۰
فینال تفنگ ۱۰ متر مردان، ساعت ۱۰
جمعه، ۲۱ شهریور ماه:
مقدماتی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان، ساعت ۵:۱۵ تا ۶:۴۵
فینال تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان، ساعت ۸:۱۵
شنبه، ۲۲ شهریور ماه:
مقدماتی تپانچه ۱۰ متر زنان، ساعت ۵:۱۵ تا ۶:۳۰
فینال تپانچه ۱۰ متر زنان، ساعت ۸
مقدماتی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان، ساعت ۵:۱۵ تا ۹
یکشنبه، ۲۳ شهریور ماه:
فینال تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان، ساعت ۸:۱۵
مقدماتی تفنگ ۱۰ متر زنان، ساعت ۵:۴۵ تا ۹
فینال تفنگ ۱۰ متر زنان، ساعت ۱۰:۳۰