

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دور مقدماتی تیم ایران با ترکیب هانیه رستمیان و وحید گل‌خندان با ۵۷۷ امتیاز در جایگاه ششم ایستاد. هدایت این تیم را مریم سلطانی بر عهده دارد.

جام جهانی تیراندازی تا ۲۳ شهریور ماه در چین ادامه دارد و نمایندگان کشورمان به مصاف رقبای خود می روند.

ادامه برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

سه شنبه، ۱۸ شهریور ماه:

تفنگ ۱۰ متر میکس، ساعت ۸ تا ۹:۳۰

فینال تفنگ ۱۰ متر میکس، ساعت ۱۰

چهارشنبه، ۱۹ شهریور ماه:

مقدماتی تپانچه ۲۵ متر زنان، دقت، ساعت ۵

مقدماتی تپانچه ۱۰ متر مردان، ساعت ۵:۱۵ تا ۶:۳۰

فینال تپانچه ۱۰ متر مردان، ساعت ۸

پنجشنبه، ۲۰ شهریور ماه:

مقدماتی تپانچه ۲۵ متر زنان، سرعت، ساعت ۵

فینال تپانچه ۲۵ متر زنان، ساعت ۷:۱۵

مقدماتی تفنگ ۱۰ متر مردان، ساعت ۵:۱۵ تا ۸:۳۰

فینال تفنگ ۱۰ متر مردان، ساعت ۱۰

جمعه، ۲۱ شهریور ماه:

مقدماتی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان، ساعت ۵:۱۵ تا ۶:۴۵

فینال تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان، ساعت ۸:۱۵

شنبه، ۲۲ شهریور ماه:

مقدماتی تپانچه ۱۰ متر زنان، ساعت ۵:۱۵ تا ۶:۳۰

فینال تپانچه ۱۰ متر زنان، ساعت ۸

مقدماتی تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان، ساعت ۵:۱۵ تا ۹

یکشنبه، ۲۳ شهریور ماه:

فینال تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان، ساعت ۸:۱۵

مقدماتی تفنگ ۱۰ متر زنان، ساعت ۵:۴۵ تا ۹

فینال تفنگ ۱۰ متر زنان، ساعت ۱۰:۳۰