به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، محمدرئوف ریاحی سامانی شمشیرباز نونهال آبادانی و عضو آکادمی °۳۶۰، روز سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه در رقابت‌های قهرمانی کشور اسلحه سابر به مصاف حریفان خود خواهد رفت.

این رقابت ها در سالن شمشیربازی روزبه سرهنگ پور اصفهان برگزار می شوند.

ریاحی سامانی پیش‌تر در فروردین‌ماه سال جاری در رقابت‌های قهرمانی کشور رده سنی زیر ۱۳ سال، موفق به کسب مقام پنجم شد و این بار در رده زیر ۱۴ سال پسران به میدان می‌رود.