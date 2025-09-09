فوتسالیستهای پردیس آماده تقابل با نماینده شهرکرد
خبرهایی از دیدار تیمهای فوتسال پردیس قزوین و جوادالائمه شهرکرد تا صعود دختران والیبالیست استان به جمع ۱۶ تیم برتر کشور را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
این بازی از ساعت ۱۷ امروز در شهرکرد برگزار خواهد شد.
نماینده استان با کسب ۵ امتیاز در رده دوازدهم جدول رده بندی قرار دارد.
صعود دختران والیبالیست استان به جمع ۱۶ تیم برتر کشور
تیم والیبال دختران نوجوان استان با شکست کرمانشاه، جواز حضور در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات قهرمانی کشور را از آن خود کرد.
مسابقات والیبال دختران نوجوان کشور در اردبیل در حال برگزاری است.
دعوت هندبالیست قزوینی به اردوی تیم ملی
فرشاد نوروزپور از سوی کادر فنی تیم ملی نوجوانان به اردو دعوت شد.
این اردو از امروز تا بیستم شهریور در تهران ادامه دارد.
ملیپوشان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی اردن آماده میشوند.
معرفی تیمهای برتر والیبال کارمندان استان
در دیدار پایانی این مسابقات شرکت گاز با شکست ۲-صفر آموزش و پرورش بر سکوی قهرمانی ایستاد.
در این مسابقات شانزده تیم در سالن شرکت گاز استان با هم رقابت کردند.