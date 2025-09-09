پخش زنده
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی درسی با بیان اینکه مطابق آخرین آمار، کتابهای درسی شش میلیون دانشآموز اکنون در مدارس است، گفت: در مقایسهای نسبت به سالهای گذشته، ثبتنام کتب درسی در وضعیت خوبی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی لطیفی در حاشیه رونمایی از بسته یادگیری کلاس شوقانگیز گفت: آمار ثبت سفارش کتابهای درسی همیشه تابعی است از آمار ثبت نام دانش آموزان این در حالیست که سامانه برای ثبت سفارش کتب همچنان فعال است.
وی با بیان اینکه اکنون فقط مسئله، ثبتنامهای پایههای هفتم و دهم است افزود: ثبت نام پایه اول هم نسبتاً مطلوب بوده است.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی درسی با بیان اینکه برای «طرحواره برنامه درسی مدرسهای»، حدود سه هفته است که دورههای آموزشی برای مدارس مجری اجرای آزمایشی در حال برگزاری است، ادامه داد: ۸ مدرسه از مناطق ۲ و ۱۶ شهر تهران، شهر ری یک، شهر قدس، شهرستانهای استان تهران میزبان اجرای آزمایشی هستند.
لطیفی با بیان اینکه مسئله اصلی و محور مهم تحول در این طرح، مدرسه است گفت: در این مرحله بستههای تربیت و یادگیری پایه اول ابتدایی در اجرای آزمایشی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در واقع در اجرای آزمایشی، مهمتر از کتاب، این است که مدرسه، به عنوان چارچوب راهنمای عمل برنامه درسی باشد و بتواند همه فعالیتهای سطح مدرسه را یکپارچه کند.
وی افزود: در طراحی و تدوین این طرح، معاونتهای ستادی نقش داشته و تلاش شده تمامی نقشها دیده شود.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی با بیان اینکه پروژه «کلاس شوقانگیز» با تولید بیش از ۲۴۰۰ دقیقه محتوای آموزشی چندرسانهای در سه محور اصلی خود، الگویی نوین برای توانمندسازی معلمان فراهم میآورد اظهار کرد: با ترکیب نوآوریهای پداگوژیک و فناوریهای آموزشی، زمینه تحول در فرآیند یاددهی ـ یادگیری و تحقق مدرسهای شوق انگیز در نظام آموزشی ایران ایجاد میشود.