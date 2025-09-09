سه فوتبالیست قطع‌عضو استان همدان پس از درخشش در مسابقات قهرمانی کشور، به اردوی تیم ملی فوتبال قطع‌عضو دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این ورزشکاران که محمدمهدی درویشی، علی حمیدوند و امیررضا کمریان نام دارند، نمایندگان استان همدان در رقابت‌های کشوری بودند و با نمایش قابل تحسین خود، توجه سرمربی تیم ملی را جلب کردند.

اردوی تیم ملی از ۱۴ تا ۲۰ شهریور ماه به میزبانی لواسانات تهران آغاز شده است و به مدت یک هفته تا ۲۰ شهریور ماه ادامه دارد، این اردو با هدف آماده‌سازی بازیکنان برای رقابت‌های بین‌المللی برگزار می‌شود.

دعوت این سه ورزشکار نهاوندی، گامی مهم در جهت معرفی استعداد‌های ورزشی استان همدان و تشویق دیگر افراد دارای معلولیت به حضور فعال در عرصه ورزش است.