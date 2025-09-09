پخش زنده
امروز: -
تفاهمنامه توسعه و تقویت همکاریهای هدفمند در امور علمی، پژوهشی، آموزشی وحقوقی بین کانون وکلای استان چهارمحال و بختیاری و دانشگاه آزاد شهرکرد به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس کمیسیون علمی و پژوهشی کانون وکلای استان و عضو هیات علمی و مدیرگروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکردگفت: در این تفاهم نامه هم افزایی و بهره گیری از ظرفیتها، منابع، امکانات و توانمندیهای علمی - تخصصی و اجرایی طرفین در جهت تحقق اهداف و آرمانهای نهاد وکالت و رسالت آموزشی و پژوهشی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.
مرتضی صادقی همکاری و مشارکت در زمینه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، و اطلاع رسانی، همکاری و مشارکت جهت آگاهی بخشی شهروندان از قوانین ومقررات و حقوق شهروندی خویش در قالب امور آموزشی و پژوهشی، برگزاری دورههای آموزشی مشترک و اطلاع رسانی فعالیتهای علمی طرفین از طریق تارنماها، سکوها و سایر وسایل ارتباط جمعی، آموزش وکلای کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری درقالب برگزاری دورههای تخصصی وکالت تخصصی با همکاری دانشگاه، برگزاری سخنرانیهای علمی مشترک و معرفی اساتید مبرز به کانون چهارمحال و بختیاری و بلعکس، برگزاری کارگاههای آموزشی مشترک و استفاده از وکلا و اساتید دانشگاه و وکلای کانون وکلای چهارمحال و بختیاری، برگزاری آزمون سالانهی وردی کانون وکلا و آزمونهای اختبار و ارائه مشاورههای حقوقی در زمینهی پروندههای حقوقی له و علیه دانشگاه توسط وکلای مجرب کانون وکلا را از جمله موارد مورد توافق در این تفاهم نامه عنوان کرد.
تفاهمنامه توسعه و تقویت همکاریهای هدفمند در امور علمی، پژوهشی، آموزشی وحقوقی بین کانون وکلای استان چهارمحال و بختیاری و دانشگاه آزاد شهرکرد به مدت دو سال منعقد شد.