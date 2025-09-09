در آستانه میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)، حرم رضوی با گل‌آرایی، چراغانی و نصب کتیبه‌های مناسبتی، آذین بندی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی، با اشاره به برنامه‌های گسترده حرم مطهر رضوی در این مناسبت‌های مذهبی، گفت: در این ایام، چهار کتیبه بزرگ در ایوان‌های اصلی بارگاه منور رضوی و پرچم‌های سبزرنگ با موضوع ولایت، در همه صحن‌ها نصب شده است.

محمد شبان ادامه داد: علاوه بر نصب کتیبه‌ها، گل‌آرایی ویژه‌ای نیز در صحن‌ها اجرا شده است تا عطر دل‌انگیز و طراوت و زیبایی بیشتری را برای زائران، فراهم آورد.

او افزود: در مراسم شب و روز میلاد در رواق امام خمینی (ره) و چایخانه‌های حرم، بیش از ۱۵۰ هزار شربت و شیرینی میان زائران توزیع خواهد شدو حدود ۱۲۰ هزار بسته پذیرایی آماده شده است تا در این ایام، در چایخانه‌ها توزیع شود.

این مسئول گفت: چهار موکب فعال نیز در ورودی‌های باب‌الکاظم (ع)، باب‌الهادی (ع)، ورودی خیابان آیت‌الله واعظ طبسی و دیگر نقاط پرتردد حرم مطهر به زائران خدمت‌رسانی خواهند کرد.

شبان همچنین با اشاره به تعویض مهر‌های تربت در حرم مطهر با مهر‌های «تربت کربلا» در روز میلاد پیامبر اکرم (ص)، افزود: در مجموع ۳۰۰ هزار مهر تولید شده که همزمان با میلاد پیامبر اعظم (ص)، در همه صحن‌ها و رواق‌های حرم مطهر رضوی، جایگزین مهر‌های قدیمی خواهد شد.

وی از دیگر اقدامات رفاهی حرم مطهر رضوی را افزایش ظرفیت دفاتر امانات و خدمات رفاهی همچون شارژ تلفن همراه برای رفاه زائران ذکر کرد.