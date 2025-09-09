پخش زنده
لایحه الحاق کشورمان به موافقتنامه تاسیس آکادمی بین المللی مبارزه با فساد، در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه تاسیس «آکادمی بینالمللی مبارزه با فساد» مورد موافقت اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
صالح امیری سرپرست دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری گفت: اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در نشستی با حضور سیدمحمد مهدی غمامی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه تاسیس "آکادمی بینالمللی مبارزه با فساد" را بررسی و با الحاق کشورمان به این لایحه موافقت کردند.
امیری گفت: همچنین در این لایحه، وزیر دادگستری بعنوان دبیر کارگروه متولی آکادمی در کشورمان تعیین شد.
پس از تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد در ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳، با توجه فقدان یک نظام جامع، هماهنگ و منسجم آموزشی و با هدف پیشگیری از آموزشهای غیراستاندارد در حوزه مبارزه با فساد، با ابتکار عمل مشترک «سازمان پلیس جنایی»، «دفتر مقابله با مواد مخدر و جُرم ملل متحد»، «دفتر اروپایی مبارزه با کلاهبرداری» و نیز توافق نمایندگان برخی کشورها، «موافقتنامه تأسیس دانشگاه بینالمللی مبارزه با فساد به عنوان یک سازمان بینالمللی» در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۰ تصویب شد. مقرّ این دانشگاه در شهر «لاگزنبرگ» اتریش قرار دارد.
"آکادمی بینالمللی مبارزه با فساد" با عضویت هفتاد و شش کشور و چهار سازمان بینالمللی به یک مرکزِ نوآور و شناخته شده بینالمللی تبدیل شده که دولتها، سازمانها و سایر نقشآفرینان مبارزه با فساد را از طریق برگزاری دورههای آموزشی کوتاهمدت و بلندمدت، دورههای تحصیلات تکمیلی و انجامِ تحقیقات و پژوهشهای مربوط به مبارزه با فساد، کمک و پشتیبانی فنی همراهی میکند.