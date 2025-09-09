پخش زنده
امروز: -
نام و القاب پیامبر عظیم الشان اسلام در فهرست محبوبترین نامها در یکصد سال اخیر در استان سمنان بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیر کل ثبت احوال استان سمنان گفت : نامهای محمد، محمد حسین، امیر محمد، محمد رضا، محمد طاها، محمد مهدی، محمد جواد، محمد صدرا، محمد امین و محمد طاها به ترتیب، اسامی است که در یک سال اخیر فراوانی بیشتری نسبت به سایر اسامی در بین خانوادههای استان سمنان را داشتند.
امیر کاظمی گفت: در یکصد سال اخیر نیز نام محمد و نامهای ترکیبی آن، از نامهای پر طرفدار در بین مردم استان سمنان بوده است.