به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیر کل ثبت احوال استان سمنان گفت : نام‌های محمد، محمد حسین، امیر محمد، محمد رضا، محمد طا‌ها، محمد مهدی، محمد جواد، محمد صدرا، محمد امین و محمد طا‌ها به ترتیب، اسامی است که در یک سال اخیر فراوانی بیشتری نسبت به سایر اسامی در بین خانواده‌های استان سمنان را داشتند.

امیر کاظمی گفت: در یکصد سال اخیر نیز نام محمد و نام‌های ترکیبی آن، از نام‌های پر طرفدار در بین مردم استان سمنان بوده است.