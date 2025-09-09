معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان همدان گفت: طبق آمار، نرخ باسوادی در استان همدان در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال به حدود ۹۸.۵ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، منوچهر توسلی با بیان اینکه متأسفانه استقبال لازم از سوی بی‌سوادان برای شرکت در کلاس‌ها انجام نمی شود، افزود: همچنین آموزش‌دهندگانی که چندین سال است در این حوزه فعالیت می‌کنند به دلیل نبود چشم‌انداز شغلی و استخدامی، دیگر انگیزه گذشته را ندارند.

او تأکید کرد: اکنون بناست تنها چند پایگاه مشخص در شهرستان‌ها فعال باشند و آموزش‌ها از طریق این پایگاه‌ها ادامه یابد که طبیعتاً محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان همدان تصریح کرد: بر اساس برنامه جدید وزارتخانه، آموزش سوادآموزی به جای آموزش‌دهندگان قراردادی، از سوی معلمان رسمی آموزش و پرورش به صورت موظف یا در قالب اضافه‌تدریس دنبال خواهد شد، البته جزئیات این طرح هنوز به صورت کامل و مکتوب ابلاغ نشده است.