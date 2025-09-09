رئیس انجمن آمار، سرشماری ثبتی مبنا را روشی دقیق و کم‌هزینه معرفی کرد که با بهره‌گیری از پایگاه‌های داده رسمی، فرآیند جمع‌آوری اطلاعات را آسان‌تر می‌کند و از آبان ماه سال آینده آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ زهرا رضایی افزود: سرشماری‌های سنتی در گذشته به روش حضوری، آنلاین یا ترکیبی از هر دو انجام می‌شد، اما سرشماری ثبتی مبنا با بهره‌گیری از پایگاه‌های داده موجود و تکمیل آنها از طریق مراجعه حضوری یا آنلاین خانوارها، مسیر جدیدی در جمع‌آوری اطلاعات آماری کشور ایجاد کرده است.

رئیس انجمن آمار، درباره مزایای این روش گفت: «سرشماری ثبتی مبنا هزینه‌های اجرایی را کاهش می‌دهد، نیاز به نیروی انسانی کمتر است و بار پاسخگویی مردم کاهش می‌یابد. علاوه بر این، اطلاعات جمع‌آوری شده دقیق‌تر است، زیرا داده‌ها از پایگاه‌های رسمی و دقیق کشور استخراج می‌شوند.»

وی همچنین درباره چالش‌های این روش افزود: «اجرای سرشماری ثبتی مبنا نیازمند همکاری کامل دستگاه‌ها و ارائه پایگاه‌های داده است. مشکلات و نواقص موجود در داده‌ها باید شناسایی و اصلاح شوند تا دقت اطلاعات افزایش یابد. این روند در سطح جهانی وجود دارد و به مرور زمان با بررسی و بازخورد به دستگاه‌ها بهبود می‌یابد.»

رئیس انجمن آمار در خصوص وضعیت سرشماری در ایران توضیح داد: «سرشماری در کشور به صورت ترکیبی از روش‌های ثبتی و حضوری و آنلاین انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در این روش از پایگاه‌های داده‌ای سازمان و ارگان‌های مختلف مانند سازمان ثبت احوال، آموزش و پرورش و وزارت علوم استفاده خواهد شد.

رضایی ادامه داد: برخی اقلام اطلاعاتی به صورت ثبتی استخراج می‌شوند و بخش دیگر از طریق مراجعه حضوری یا آنلاین خانوار‌ها جمع‌آوری می‌شود.

وی تأکید کرد: «سرشماری از آبان ماه سال آینده آغاز می‌شود و شروع کار با وضعیت فعلی پایگاه‌های داده انجام خواهد شد و در ادامه با ارائه بازخورد به دستگاه‌ها، دقت و کیفیت اطلاعات به مرور زمان ارتقا خواهد یافت.»