به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان مرکزی اعلام کرد: وقوع سانحه در محور خنجین به کمیجان یک فوتی بر جای گذاشت.

در این حادثه که بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری ساینا روی داد، مردی ۳۶ ساله جان خود را از دست داد.

این محور حادثه‌خیز، به علت دوطرفه بودن و عرض کم جاده، امکان رسیدن نیروهای امدادی را در کمترین زمان ممکن با محدودیت مواجه کرده است و در این سانحه نیز، تلاش نیروهای اورژانس مؤثر واقع نشد و مصدوم فرصت زندگی را از دست داد.