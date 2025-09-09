پخش زنده
امروز: -
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان: آتشسوزی هورالعظیم پیامد کاهش حقابه و خشکی تالاب است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمدجواد اشرفی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان، ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت آتشسوزیهای تالاب هورالعظیم، به تشریح اقدامات انجامشده برای کنترل و کاهش اثرات آن پرداخت.
اشرفی گفت:تالاب هورالعظیم با مساحت ۳۶۰ هزار هکتار در ایران و عراق گسترده شده و نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی، سلامت عمومی و پایداری اقتصادی خوزستان دارد. با این حال، به دلیل کاهش حقابه و خشک شدن بخشهای وسیعی از تالاب، هر ساله در فصل گرما شاهد بروز آتشسوزی و انتشار دود در مناطق مختلف استان هستیم.
او ادامه داد: نتایج پایشها نشان میدهد بخش قابل توجهی از آتشسوزیها منشأ خارجی داشته و از سمت کشور عراق به داخل ایران سرایت میکند. در بخش ایرانی نیز به دلیل تأمین نشدن حقابه کافی، کمتر از نیمی از سطح تالاب دارای آب است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این شرایط تصریح کرد: کارکردهای زیست محیطی تالابها بسیار فراتر از سود کشاورزی است. بیتوجهی به تأمین حقابه تالابها علاوه بر خسارتهای زیستمحیطی، موجب افزایش بیماریهای تنفسی، مهاجرت و کاهش سرمایهگذاری در استان میشود.
اشرفی در پایان تأکید کرد: تأمین حقابه تالابها و بازنگری در سیاستهای مدیریت منابع آب و کشاورزی ضرورتی اجتنابناپذیر است و باید در اولویت تصمیمگیریهای ملی قرار گیرد.