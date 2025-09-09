پخش زنده
همایش «نبرد رسانهها» با حضور دانشجویان، طلاب و دانشآموزان فعال در یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همایش «نبرد رسانهها» با حضور دانشجویان، طلاب و دانشآموزان فعال در عرصههای رسانهای و فرهنگی در سالن شهید آوینی شهرداری یزد برگزار شد.
دبیر همایش، هدف این رویداد را آگاهسازی و تبیین مخاطبان در حوزه سواد رسانهای و جنگ، روایت جنگ دوازده روزه و افزایش بصیرت نوجوانان و جوانان عنوان کرد.
باقری، همچنین به خطر نفوذ صهیونیسم در رسانهها اشاره کرد و آن را از دیگر اهداف برگزاری این همایش دانست.