به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس هیات ورزش‌های دانشگاهی استان گفت: دوره مربی گری درجه ۳ آمادگی جسمانی با شرکت ۳۰ دانشجوی دختر از دانشگاه‌های دولتی، آزاد، پیام نور، علمی کاربردی و فرهنگیان چهارمحال و بختیاری در مجموعه ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد برگزار شد.

علی همتیان افزود: این دوره با تدریس خانم صادقی از مدرسین بین ملی فدراسیون آمادگی جسمانی به مدت ۵ روز برگزار شد.