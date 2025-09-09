پخش زنده
امروز: -
دوره مربیگری درجه ۳ آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاههای استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس هیات ورزشهای دانشگاهی استان گفت: دوره مربی گری درجه ۳ آمادگی جسمانی با شرکت ۳۰ دانشجوی دختر از دانشگاههای دولتی، آزاد، پیام نور، علمی کاربردی و فرهنگیان چهارمحال و بختیاری در مجموعه ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد برگزار شد.
علی همتیان افزود: این دوره با تدریس خانم صادقی از مدرسین بین ملی فدراسیون آمادگی جسمانی به مدت ۵ روز برگزار شد.