به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، سرهنگ شاهزهی جانشین رئیس پلیس راه استان گفت: این حادثه ساعت ۴:۵۳ بامداد، برخورد یک دستگاه ون با تراکتور در محور آیسک به دوحصاران (سه کیلومتری دوحصاران) به مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ گزارش شد.

وی افزود: عدم توجه به جلوی راننده ون و بی مبالاتی راننده تراکتور به دلیلی به حرکت درآوردن وسیله نقلیه با عیب و نقص فنی مستمر علت های این حادثه بوده است.

سرهنگ شاهزهی گفت: با توجه به تعداد بالای مصدومان، بلافاصله ۷ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس سرایان، سه‌قلعه، کریمو، آیسک، فردوس و همچنین نیرو‌های امدادی هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این سانحه، ۱۴ نفر مصدوم شدند که انتقال آنها به مراکز درمانی انجام گرفت که ۹ نفر به بیمارستان شهید چمران فردوس و ۵ نفر به بیمارستان امام علی (ع) سرایان منتقل شدند.

تیم‌های درمانی در حال پیگیری وضعیت سلامت مصدومان هستند.