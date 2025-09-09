۱۴ مصدوم در برخورد ون با تراکتور در محور آیسک – دوحصاران
برخورد ون با تراکتور در محور آیسک – دوحصاران ۱۴ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، سرهنگ شاهزهی جانشین رئیس پلیس راه استان گفت: این حادثه ساعت ۴:۵۳ بامداد، برخورد یک دستگاه ون با تراکتور در محور آیسک به دوحصاران (سه کیلومتری دوحصاران) به مرکز فوریتهای پزشکی ۱۱۵ گزارش شد.
وی افزود: عدم توجه به جلوی راننده ون و بی مبالاتی راننده تراکتور به دلیلی به حرکت درآوردن وسیله نقلیه با عیب و نقص فنی مستمر علت های این حادثه بوده است.
سرهنگ شاهزهی گفت: با توجه به تعداد بالای مصدومان، بلافاصله ۷ دستگاه آمبولانس از پایگاههای اورژانس سرایان، سهقلعه، کریمو، آیسک، فردوس و همچنین نیروهای امدادی هلالاحمر به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در این سانحه، ۱۴ نفر مصدوم شدند که انتقال آنها به مراکز درمانی انجام گرفت که ۹ نفر به بیمارستان شهید چمران فردوس و ۵ نفر به بیمارستان امام علی (ع) سرایان منتقل شدند.
تیمهای درمانی در حال پیگیری وضعیت سلامت مصدومان هستند.