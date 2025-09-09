۳ فارسی به اردوی تیم ملی تنیس روی میز جوانان برای آمادگی اعزام به بازی‌های آسیایی دعوت شدند .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فدراسیون تنیس روی میز با ارسال نامه از رامین شاه علی، احسان شریعتی و اوستا عسگرزاده برای شرکت در اردوی تیم ملی جوانان دعوت کرد. اردوی تیم ملی تنیس روی میز جوانان با شرکت ۱۳ بازیکن جوان از ۳۰ شهریور تا ۱۴ مهرماه در تهران برگزار می‌شود. سرمربی تیم ملی تنیس روی میز جوانان نیز میعاد مکیف مربی نام آشنای شیرازی ست.

تیم ملی تنیس روی میز جوانان ایران خود را برای شرکت در رقابت‌های آسیایی ۲۰۲۵ بحرین آماده می‌کند