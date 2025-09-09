شناسایی ۱۷ واحد متخلف توزیع کننده لوازم مدرسه در بروجرد
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد گفت: در راستای اجرای طرح تشدید بازار اول مهر ۱۷ واحد متخلف توزیع کننده نوشت افزار، کیف و پوشاک مدرسه شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد گفت: در راستای اجرای طرح تشدید بازار اول مهر و فصل بازگشایی مدارس بیش از ۳۰۰ مورد بازرسی و نظارت از واحدهای صنفی شهرستان انجام شد.
محمدعلی اصل مرزی اظهار کرد: اجرای این طرح با تشکیل ۱۰ تیم بازرسی متشکل از اتاق اصناف، فرمانداری و نیروی انتظامی در زمینه بررسی وضعیت توزیع نوشت افزار، کیف و کفش و پوشاک مدارس اجرا میشود.
رئیس اداره صمت بروجرد بیان کرد: عمده تخلف این واحدهای صنفی درج نکردن قیمت، گرانفروشی و صادر نکردن فاکتور است.
اصل مرزی اضافه کرد: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف با تلفنهای ۱۲۴ و ۱۳۶ تماس بگیرند.
وی ادامه داد: بیش از ۱۱ هزار واحد صنفی در شهرستان وجود دارد، که سه هزار واحد آن بدون پروانه فعالیت میکنند.