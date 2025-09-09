شناسایی ۱۷ واحد متخلف توزیع کننده لوازم مدرسه در بروجرد

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد گفت: در راستای اجرای طرح تشدید بازار اول مهر ۱۷ واحد متخلف توزیع کننده نوشت افزار، کیف و پوشاک مدرسه شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.