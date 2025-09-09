پویش ملی «همه حاضر» می‌کوشد تا هیچ دانش‌آموزی به خاطر نداشتن نوشت‌افزار، در روز بازگشایی مدارس غایب نباشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل بهزیستی استان، از تمامی هموطنان خیر و نیکوکار دعوت کرد تا از پویش “همه حاضر” که برای تأمین لوازم التحریر دانش‌آموزان در حال اجراست، با مشارکت مالی خود، حمایت کرده؛ تا هیچ دانش آموزی به دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل محروم نماند.

معصومه محمدی افزود: ایجاد شرایط مطلوب برای ادامه تحصیل کودکان تحت پوشش همواره یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان بهزیستی است که هرساله با اتکا به ظرفیت شرکت‌ها، مؤسسات خیریه و مردم نوع‌دوست استان تحقق می‌یابد.

محمدی با اشاره به اینکه پویش" همه حاضر " همزمان با فرارسیدن سال تحصیلی جدید و با هدف تهیه و تامین نوشت افزار، پوشاک، کیف و کفش ویژه دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی از شهریور تا پایان مهرماه برگزار می‌شود؛ خاطر نشان کرد:

مردم و خیرین می‌توانند وسایل و ملزومات آموزشی را به ادارات بهزیستی در شهرستان‌ها یا موسسات خیریه تحت نظارت این اداره کل تحویل دهند، تا بدست دانش آموزان نیازمند برسد.

هم استانی‌ها می‌توانند کمک‌های مالی خود را به شماره حساب: ۴۱۶۹۰۳۴۵۴۱۷۸۱۰۴۱ و یا شماره کارت: ۶۳۶۷۹۵۷۰۹۵۴۱۶۰۵۸ (بنام مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان) واریز کنند.