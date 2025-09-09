به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، روابط‌عمومی اداره‌کل فرودگاه‌های خراسان‌رضوی اعلام کرد: علی نمازی کارگر واحد خدمات در ترمینال پرواز‌های داخلی فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهدمقدس هنگام انجام وظیفه، کیف پول حاوی ارز خارجی را پیدا کرد.

در بررسی‌های انجام شده، این کیف حاوی مقادیری قابل توجه وجه نقد، دلار، دینار عراقی و مدارک هویتی به ارزش یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بود که کارگر خدماتی پاکدست فرودگاه بین‌المللی مشهد پس از یافتن آن، به پلیس فرودگاه تحویل داد و به زائر عراقی علی بن موسی الرضا (ع) بازگردانده شد.