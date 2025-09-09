پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان از اجرای طرح ملی «میدان پویا» به عنوان راهبردی مهم برای ساماندهی اوقات فراغت تابستانی دانشآموزان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رسول شیدایی گفت: ویژهبرنامه «شهر پویا» در قالب همایشهای بزرگ خانوادگی در استان همدان در آیندهای نزدیک برگزار میشود.
او در تشریح جزئیات این طرح، افزود: «میدان پویا» یک برنامه سلامتمحور است که با هدف بهبود کیفیت سواد حرکتی دانشآموزان، تکامل جسمانی، روانی و اجتماعی افراد، جلوگیری از چاقی، کنترل استرس، افزایش تاب آوری، نشاط و شادابی در خانوادهها و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه ابلاغی وزارت متبوع طراحی شده است.
شیدایی تأکید کرد: این طرح به دنبال ارتقای سطح سلامت جسمی و روانی دانشآموزان و خانوادهها از طریق مشارکت در فعالیتهای شاد و مفرح است.
او با اشاره به تلاش مجموعه آموزش و پرورش در راستای تحقق اهداف کمیته سلامت و نشاط اجتماعی در قالب اجرای دستورالعمل میدان پویا، تصریح کرد: شعار این طرح «دانشآموز پویا، خانواده با نشاط، جامعه سالم» است که نشاندهنده نگاه کلنگر آن به تربیت تمامساحتی و تأثیرگذاری بر بستر خانواده و جامعه است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت: این رویدادها فرصتی ارزشمند برای تقویت روحیه نشاط و ایجاد خاطراتی خوش برای دانشآموزان و خانوادههای آنان خواهد بود.