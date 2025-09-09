کارشناس هواشناسی استان قزوین گفت: از روز پنجشنبه با ورود سامانه پرفشار، شاهد کاهش نسبی دما و احتمال وقوع مه و بارش‌های رگباری در ارتفاعات شمالی استان خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مهدی آخوندی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین گفت: خروجی مدل‌های هواشناسی نشان‌دهنده وضعیت جوی نسبتاً پایدار در سطح منطقه طی چند روز آینده است.

وی افزود: از روز پنجشنبه، با نفوذ زبانه‌های پرفشار و تغییر در جهت جریانات هوا، کاهش نسبی دما را شاهد خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی استان اظهار داشت: همچنین برای روز‌های پنجشنبه، جمعه و شنبه هفته آینده در ارتفاعات شمالی، وقوع پدیده مه و بارش‌های رگباری و پراکنده دور از انتظار نخواهد بود.

آخوندی گفت: از نظر دمایی، پیش‌بینی می‌شود که امروز تغییرات خاصی نداشته باشیم، اما از روز پنجشنبه، روند کاهش دما در سطح منطقه پیش‌بینی می‌شود.

بامداد امروز حداقل دما در شهر آبگرم به سیزده درجه رسیده است.