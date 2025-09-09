پتروپالایش کنگان، پالایش نفت بندرعباس و نفت ستاره خلیج فارس در آخرین روز کاری هفته عرضه‌های سنگینی از حامل‌های انرژی را به رینگ بین‌الملل می‌آورند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: بازار فیزیکی بورس میزبان چندین عرضه برای روز هجدهم شهریور خواهد بود؛ از مهم‌ترین عرضه‌ها در رینگ بین‌الملل به لحاظ حجمی می‌توان به عرضه ۴۴ هزار تن گاز مایع شرکت پتروپالایش کنگان، ۳۵ هزار تن نفتای سنگین پالایش نفت آبادان و ۳۵ هزار تن فول رنج نفتا شرکت نفت ستاره خلیج فارس اشاره کرد.

همچنین در این روز رینگ داخلی بورس انرژی نیز میزبان عرضه‌های متعددی خواهد بود؛ از مهم‌ترین این عرضه‌ها به لحاظ حجمی می‌توان به عرضه ۴ هزار تن برش پنتان شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس و ۳ هزار تن بلندینگ نفتا شرکت پالایش نفت بندرعباس اشاره کرد.

ثبت ارزش ۱۵.۷ هزار میلیارد ریالی در معاملات هفدهم شهریور

مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران به ۱۵ هزار و ۶۷۳ میلیارد ریال در روز دوشنبه هفدهم شهریور ماه رسید؛ این رقم حاصل فروش حامل‌های انرژی در رینگ داخلی و بین‌الملل بازار فیزیکی، دادوستد برق و معاملات مربوط به ابزارهای مالی بود. ۴۶ درصد ارزش بازار در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی حامل‌های انرژی، ۲۸ درصد آن در رینگ داخلی بازار فیزیکی حامل‌های انرژی و ۲۲ درصد آن در بازار برق به ثبت رسید؛ همچنین ۴ درصد ارزش بازار مربوط به معاملات ابزارهای مالی بود.

در رینگ ابزارهای مالی چه گذشت؟

مجموع ارزش ریالی حاصل از معاملات ثبت شده در ابزارهای مالی در هفدهمین روز از شهریور ماه به ۶۴۲ میلیارد ریال رسید، این ارزش مربوط به دادوستدهای ثبت شده در بازار اوراق بهادار بورس انرژی ایران بود.

در این روز یک میلیون و ۱۶۱ هزار واحد صندوق سینرژی در تابلو صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار اوراق بهادار بورس انرژی ایران دادوستد شد و این معاملات به ثبت مجموع ارزشی برابر ۲۵ میلیارد ریال انجامید.

تابلو گواهی صرفه‌جویی انرژی در بازار اوراق بهادار نیز در این روز میزبان دادوستد ۷.۷ میلیون ورقه گواهي صرفه جويي گازغيراوج۰۴۰۴ بود که این معاملات نیز مجموع ارزشی برابر ۶۱۷ میلیارد ریال را رقم زد.

پالایش نفت بندرعباس فروشنده برتر رینگ داخلی

بررسی داده‌های معاملاتی رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران از فروش ۲۳ هزار و ۳۲۸ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی و ثبت مجموع ارزشی برابر ۷ هزار و ۲۱۷ ریال طی روز هفدهم شهریور ماه حکایت دارد.

شرکت پالایش نفت بندر عباس در این روز 3 هزار تن آیزوریسایکل را در رینگ داخلی با قیمت پایه‌ای برابر ۳۹۵ هزار و ۶۷۱ ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه کرد؛ با توجه به استقبال متقاضیان و رقابت قیمتی ۲ درصدی انجام شده برای این محصول، متوسط قیمت فروش آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس به ۴۰۳ هزار و ۷۳۳ ریال رسید. به این ترتیب این معامله به ثبت مجموع ارزشی برابر هزار و ۲۱۱ میلیارد ریال انجامید و شرکت پالایش نفت بندرعباس نیز برترین فروشنده رینگ داخلی به لحاظ حجم و ارزش معاملات شد.

نفت ستاره فروشنده برتر صادراتی

رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان فروش صادراتی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی در هفدهمین روز شهریور بود؛ این معاملات به ثبت مجموع ارزشی برابر ۴ هزار و ۳۸۸ میلیارد ریال در این بازار انجامید.

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در این روز ۸ هزار تن بوتان را در قیمت پایه‌ای برابر منفی ۸۰ پریمیوم دلار به ازای هر تن در رینگ صادراتی عرضه کرد؛ با توجه به برتری حجم تقاضا نسبت به حجم عرضه، متقاضیان به رقابت قیمتی برای کسب سهم از این عرضه روی آوردند و متوسط بهای فروش بوتان صادراتی نفت ستاره به منفی ۲۷.۹ پریمیوم دلار به ازای هر تن رسید. فروش ۸ هزار تن بوتان صادراتی نفت ستاره خلیج فارس به ثبت مجموع ارزشی برابر ۲ هزار و ۶۴۵ میلیارد ریال انجامید و به این ترتیب این شرکت فروشنده برتر رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی به لحاظ حجم و ارزش معاملات شد.