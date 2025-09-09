به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فرشید خدادوست با بیان اینکه کشت کلزا در مناطق معتدل و سرد استان آغاز شده، اظهار کرد: کشت کلزا در این مناطق تا اوایل مهر(چهارم مهر) ادامه دارد. همچنین کشت کلزا در مناطق گرمسیر استان از آبان انجام خواهد شد.

وی با اعلام اینکه پیش بینی می‌شود امسال در مجموع حدود شش هزار تن کلزا در مزارع استان کشت شود، گفت: بیشترین سطح زیر کشت کلزا را در شهرستان‌های کرمانشاه، کنگاور و گیلانغرب داریم.

خدادوست با اشاره به تدارک بذر به میزان کافی در استان، گفت: کشاورزان می‌توانند با مراجعه به مراکز جهادکشاورزی دهستانها نسبت به عقد قرارداد و تحویل حواله کود و بذر کلزا اقدام کنند.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه رعایت تاریخ کشت کلزا بسیار مهم است، افزود: توصیه می‌شود کشاورزان مناطق معتدل و سرد در اسرع وقت نسبت به کشت کلزا اقدام کنند.

وی کلزا را کشتی مناسب جهت رعایت تناوب زراعی در اراضی آبی که تحت کشت محصولاتی همچون گندم و جو بوده دانست.

خدادوست با بیان اینکه برداشت کلزا از خرداد سال آینده آغاز می‌شود، گفت: برآورد می‌شود تولید کلزا در استان به بیش از یازده هزار تن برسد.