به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمد مهدی نادری طی سخنرانی در رویداد تبادل فناوری "ایران پیشرفته "گفت: امنیت غذایی یکی از چالش‌های اولویت‌دار کشور محسوب می‌شود. آمار‌ها نشان می‌دهند، ۵۰۹ شرکت دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی مشغول فعالیت هستند که ۵ درصد کل شرکت‌های دانش‌بنیان کشور را تشکیل می‌دهند.

وی افزود:این رویداد به منظور معرفی نیاز‌های فناورانه شرکت‌ها و صنایع بزرگ کشور و متعاقبا، معرفی دستاوردها، توانمندی‌ها و محصولات دانش‌بنیان‌ها به این شرکت‌ها و صنایع، برگزار شد.

وی تاکید کرد: توسعه کشاورزی دقیق، ساخت و تولید تجهیزات و ماشین‌آلات کشاورزی؛ تولید غذا بر پایه زیست‌فناوری و زیست‌پالایش؛ مدیریت و توسعه زنجیره تأمین و تولید گوشت قرمز؛ ارتقا کیفیت تولید بذر، سموم و کود؛ تولید مکمل‌های پایه‌ای دام، طیور و آبزیان، محور‌های پنج‌گانه این رویداد را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: از ۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور فعال در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی برای حضور در این رویداد دعوت شده است. همچنین در نمایشگاه جانبی این رویداد، دستاورد‌ها و ظرفیت‌های فناورانه حوزه کشاورزی و امنیت غذایی ۵۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور، در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد.