معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه به صورت سرزده و میدانی از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در سفر استانی رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی به استان گلستان به همراه احمدرضا فضیلت؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری این استان به صورت سرزده و میدانی از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان بازدید کرد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در بازدید از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان بر نحوه رسیدگی و سرشماری پرونده‌های قضایی در این شعبات نظارت کرد.

وی این بازدید از حضور و فعالیت مستمر همکاران قدردانی و تشکر کرد.

تقویت و توسعه منابع انسانی و ارزیابی عملکرد و ظرفیت‌های موجود در قوه قضاییه از اهداف و سیاست‌های معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در سفر‌های استانی است.