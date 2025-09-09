پخش زنده
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه به صورت سرزده و میدانی از شعب دادگاههای تجدیدنظر استان گلستان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در سفر استانی رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی به استان گلستان به همراه احمدرضا فضیلت؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری این استان به صورت سرزده و میدانی از شعب دادگاههای تجدیدنظر استان گلستان بازدید کرد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در بازدید از شعب دادگاههای تجدیدنظر استان گلستان بر نحوه رسیدگی و سرشماری پروندههای قضایی در این شعبات نظارت کرد.
وی این بازدید از حضور و فعالیت مستمر همکاران قدردانی و تشکر کرد.
تقویت و توسعه منابع انسانی و ارزیابی عملکرد و ظرفیتهای موجود در قوه قضاییه از اهداف و سیاستهای معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در سفرهای استانی است.