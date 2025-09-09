جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست رئیس مجلس آغاز شد.

ادامه رسیدگی به لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دستور کار نشست علنی به این شرح است:

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است

ادامه رسیدگی به شور دوم کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه داری

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

بررسی تقاضای اولویت تعدادی از نمایندگان مجلس برای گزارش کمیسیون‌های عمران و اجتماعی درباره طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری