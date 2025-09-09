پخش زنده
امروز: -
دانشگاه شهید رجایی کاشان میزبان نوزدهمین المپیاد ورزشی دانشگاه ملی مهارت تا ۲۳ شهریور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این جشنواره که با شعار ورزش، مهارت، قهرمانی برگزار میشود، بیش از هزار ورزشکار دختر و پسر در رشتههای متنوع به رقابت میپردازند.
مدیرکل تربیتبدنی دانشگاه ملی مهارت گفت: این المپیاد با حضور دانشجویان دختر و پسر از سراسر کشور در هفت سالن ورزشی در کاشان و آران و بیدگل برگزار می شود.
فتحالله هاویل افزود: المپیاد دختران از ۱۹ تا ۲۳ شهریور در هشت رشته و المپیاد پسران از ۲۵ تا ۳۰ شهریور برگزار میشود و ورزشکاران در رشتههای والیبال، فوتسال، بسکتبال، دو و میدانی، بدمینتون، تنیس روی میز، تکواندو، کاراته و سایر رشتههای مرتبط به رقابت میپردازند.
وی گفت: تیمهای برتر این مسابقات پس از پشتسر گذاشتن مراحل دانشگاهی، منطقهای و استانی به مسابقات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تابستان ۱۴۰۵ اعزام میشوند.