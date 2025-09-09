به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی، گفت: دو سایت جدید در روستا‌های خور و کلاته برق علیا از توابع شهرستان بردسکن ساخته و راه اندازی شده است تا ساکنان این منطقه از استان نیز به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.

علی دلگیر با اشاره به لزوم بهره مندی همه روستاییان از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی گفت: با تکمیل این طرح، ۲۴۱ خانوار روستایی با جمعیتی معادل ۶۷۰ نفر، به اینترنت پر سرعت نسل چهارم مجهز شدند.

دلگیر خاطر نشان کرد: همه هزینه‌های اجرایی این طرح، از محل طرح توسعه خدمات روستایی وزارت ارتباطات و با هزینه‌۱۲۲ میلیارد ریال توسط اپراتور ایرانسل صورت گرفته است.

روستا‌های خور و کلاته برق علیا از توابع دهستان‌های کوهپایه و درونه در شهرستان بردسکن ،در بخش‌های مرکزی و انابد این منطقه واقع شده‌اند.