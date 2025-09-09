به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، استاندار در بازدید از برخی طرح‌های عمرانی شهر یاسوج، بر ضرورت تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام از جمله مجتمع تجاری-اداری اوقاف با ۳۵۰ واحد پارکینگ و طرح ساحلی رجا تأکید کرد.

یداله رحمانی در بازدید از مجتمع تجاری و اداری اوقاف گفت: این طرح این مجتمع در زمینی به مساحت ۳ هزار و ۴۰۰ متر مربع و با زیربنای ۱۸ هزار و ۸۰۰ متر مربع در ۶ طبقه احداث می‌شود.

رحمانی پیشرفت کاری این مجتمع را ۳۶ درصد اعلام کرد و افزود: در این مجتمع رفاهی سه طبقه با مساحت ۸ هزار و ۸۰۰ متر مربع به پارکینگ پیش بینی شده که گنجایش پارک۳۵۰ خودرو را دارد که با بهره برداری از آن بخش زیادی از نغضلات ترافیکی شهر یاسوج در محدوده هفت تیر و خیابان طالقانی رفع می‌شود.

وی با بیان اینکه سه طبقه دیگر این مجتمع مشتمل بر ۲۵۰ واحد تجاری و اداری است اضافه کرد: این طرح با مشارکت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و بخش خصوصی در حال اجرا است.

رحمانی مدت رمان با بیان اینکه از ۲۴ ماه قرارداد ساخت این مجتمع ۱۶ ماه دیگر برای تکمیل آن فرصت وجود دارد گفت: شهرداری یاسوج برای تسریع در روند ساخت این طرح مجوز‌های لازم ه‌ویژه برای بخش‌های نیازمند حفاری، اقدامات لازم را انجام دهد.

وی ادامه داد: پیمانکار طرح با بازنگری در برنامه زمان‌بندی، زمینه اجرای ۶۴ درصد پیشرفت فیزیکی باقی‌مانده را در ۱۶ ماه آینده فراهم کند.

استاندار در بازدید از زمین متعلق به تامین اجتماعی افزود: این زمین به وسعت حدود ۲ هکتار با کاربری تجاری، اداری و رفاهی متعلق به تامین اجتماعی واقع در مرکز شهر یاسوج که با وجود پیگیری‌ها و برگزاری جلسات با مسئولان تامین اجتماعی کشور متأسفانه ناتمام مانده و عملاً اقدام اجرایی چندانی در این مدت انجام نشده است.

رحمانی افزود: با توجه به ابعاد پروژه و حجم سنگین سرمایه‌گذاری مورد نیاز، به مدیرکل تامین اجتماعی تأکید کردیم که در اسرع وقت از بین سرمایه‌گذاران حاضر به مشارکت یا حتی خرید زمین، به جمع‌بندی نهایی برسند تا این طرح به سرانجام برسد.

وی در بازدید از طرح ساحلی رجا با بیان اینکه این طرح ضمن کمک به زیباسازی شهر، به حل مشکلات ترافیکی کمک می‌کند و در حوزه گردشگری نیز موثر است، گفت: اجرای این طرح برای جلوگیری از آسیب سیلاب‌های مخرب به مناطق مسکونی و تاسیسات واقع در مسیر در فصل بارندگی می‌توانند موثر باشد.

استاندار با بیان اینکه قرارداد اولیه این طرح بالغ بر ۹.۵ میلیارد تومان با پیشرفت کاری کمتر از ۴۰ درصد از برنامه زمان‌بندی عقب است اضافه کرد: پیمانکار پروژه قول داده تا پایان مهرماه تجهیزات و امکانات خود را افزایش دهد و امیدواریم با نظارت حوزه فنی، کار با کیفیت آماده اجرا و بهره‌برداری قرار گیرد.