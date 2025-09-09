به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رسول مدملیل اظهار کرد: باهدف روشن کردن سیاه‌چادر‌های عشایری در مسجدسلیمان، از ابتدای امسال تاکنون در دو مرحله ۹۵ نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس با همکاری شرکت توزیع برق شهرستان به عشایر اهدا شد.

وی افزود: در مرحله اول ۷۴ نیروگاه در فروردین ماه و در مرحله دوم ۲۱ نیروگاه بین عشایر توزیع شده است و روند خرید و توزیع این نیروگاه‌ها تا پایان سال ادامه دارد.

مدملیل ادامه داد: این سامانه‌ها قابلیت تولید ۱۰۰ وات برق را دارند که روشنایی حداقل ۵ شعله لامپ کم مصرف، شارژ چراغ قوه و گوشی همراه را تامین خواهد کرد.

رئیس اداره امور عشایر مسجدسلیمان اضافه کرد: وزن کم، قابل حمل بودن و نصب آسان از مهمترین مزایای این پنل‌هاست و این مزیت به مصرف کننده کمک می‌کند تا بدون نیاز به متخصص، به راحتی خود بتواند این سیستم خورشیدی را نصب و از آن استفاده کند.