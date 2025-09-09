پخش زنده
خلفیان بر استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و ارائه راهکارهای تخصصی و فوری برای کاهش ناترازی برق و جلوگیری از قطعی آن تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در شرایطی که ناترازی برق به یکی از مهمترین چالشهای کشور، بهخصوص خوزستان در فصل تابستان تبدیل شده است، جلسهای با محوریت رفع این مشکل در مرکز استان با حضور امیر خلفیان، دادستان مرکز استان، علی بیرانوند، مهدی محمدی معاونین دادستان مرکز استان، مدیران و کارشناسان ادارات مرتبط تشکیل شد و ضمن بررسی علل و پیامدهای ناترازی برق، بر راهکارهای عملی و فوری برای رفع این معضل تأکید گردید.
امیر خلفیان با اشاره به گرمای شدید فصل تابستان و افزایش مصرف برق در کشور گفت: ناترازی انرژی، بهویژه برق، مسئلهای جدی است که نیاز به مدیریت دقیق الگوی مصرف دارد. متأسفانه قطعی برق علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، کاهش تولید در کشور را نیز به دنبال داشته که باید با راهکارهای تخصصی، زودبازده و همافزایی میان دستگاههای مرتبط، برای رفع این چالش تلاش کنیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود استان برای تولید برق افزود: دستگاههای مرتبط میتوانند با همکاری مؤثر، در کاهش این ناترازی اثرگذار باشند و ضروری است مردم و ادارات نسبت به مصرف برق صرفهجویی لازم را داشته باشند.
خلفیان همچنین به تأثیر مصرف غیرمجاز رمز ارزها بر افزایش ناترازی برق اشاره کرد و برخورد جدی با این موارد را خواستار شد.
دادستان مرکز خوزستان در ادامه، ارائه بستههای تشویقی برای مدیریت مصرف برق را بهعنوان یکی از راهکارهای مؤثر مطرح کرد و ادامه داد: مدیریت بهینه مصرف و تشویق شهروندان به رعایت الگوهای مصرف، علاوه بر کاهش بار روی شبکه برق، میتواند تأثیر مثبتی در کاهش قطعی برق داشته باشد.
وی میگوید: با توجه به نزدیک بودن بازگشایی مدارس، ضرورت دارد با مدیریت صحیح در زمینه مصرف انرژی، قطعی برق در استان به حداقل ممکن برسد.
خلفیان اظهار داشت: چالشهای مربوط به ناترازی برق باید بهطور جدی مورد بررسی قرار گیرد و تلاش شود ظرفیتهای موجود برای افزایش تولید برق بهصورت بهینه استفاده شود؛ و لازم است توجه ویژهای به حل مشکلات برق در استان خوزستان صورت بگیرد.