مستند «کاشف به عمل آمد»، به روایت زندگی اولین شهردار تهران و پدر چای ایران میپردازد. ویژهبرنامه «سه به بعد»، هم به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) از شبکه سه پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم مستند «کاشف به عمل آمد» به تهیهکنندگی و کارگردانی صادق دهقانی، در مرحلهی صداگذاری قرار دارد.
ویژهبرنامه «سه به بعد»، با حضور بازیگران مجموعه «عملیات مهندسی»، امروز به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) از شبکه سه پخش میشود.
این برنامه عصرگاهی با اجرای شهاب عباسی و سیاوش مفیدی، هر روز ساعت ۱۶:۳۰، به صورت زنده پخش میشود.
در این ویژهبرنامه، بازیگران مجموعه «عملیات مهندسی» حضور دارند و مخاطبان میتوانند با آنها به گفتوگو و تبادل نظر بپردازند.