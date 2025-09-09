پخش زنده
امروز: -
داستاننویس و شاعر جوان اهل استان خوزستان رتبه اول داستانکوتاه در چهارمین جشنواره سراسری رشد را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین بازپور، داستاننویس و شاعر جوان خوزستانی که با داستان کوتاه "آن دو نفر" در جهارمین جشنواره ملی رشد شرکت کرده بود، موفق به کسب رتبه اول داستانکوتاه در این رویداد سراسری شد.
از این نویسنده خوزستانی پیشتر کتابهای روی سرطان چسب زخم بزن، مومیایی شبیه عشق من، چهارشنبه ده صبح و یکشنبه عصر در خیابان سوم منتشر شده است.
چهارمین جشنواره سراسری رشد برنامهای در راستای تقویت کانونهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای آزاد و توانمندسازی و مشارکت آنها در تربیت اخلاقی و فرهنگی جامعه دانشگاهی بود که در سطح ملی در دانشگاه اصفهان برگزار شد.