مدیرعامل موسسه جامع خیریه نگهداری و توانبخشی معلولان نسیبه ملایر از خدمت‌رسانی به ۱۲۰ معلول ذهنی، حرکتی اتیسمی در این مرکز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسعود باقری گفت: ۳۰ نفر از این معلولان مجهول‌الهویه هستند.

او افزود: این مرکز در حال حاضر پذیرای بیش از ۱۲۰ معلول ذهنی _ حرکتی اتیسمی دختر و پسر از سراسر استان است که شبانه‌روزی نگهداری می‌شوند.

مدیرعامل موسسه جامع خیریه نگهداری و توانبخشی معلولان نسیبه ملایر با اشاره به ارائه خدمات توسط پزشک؛ روانشناس، مدیر فنی، کادر پرستاری، بهیار و مددیار تأکید کرد: کودکان ۲ تا ۱۰ سال در سالن جدا و دختران ۱۴ تا ۵۰ سال در سالن مجزا نگهداری می‌شوند؛ یک بخش هم مخصوص نگهداری پسران است.