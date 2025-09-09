پخش زنده
امروز: -
سفیر بورکینافاسو در دیدار با رئیس سازمان امور دانشجویان کشورمان بر اهمیت گسترش روابط علمی و آموزشی بین دو کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛محمدی کابوره، سفیر کشور بورکینافاسو در این دیدار گفت: بهعنوان نماینده کشور خود، عزم جدی داریم که همکاریهای خود را در تمامی زمینهها، بهویژه در زمینههای علمی و آموزشی، گسترش دهیم.
وی ادامه داد: ما بر این باوریم که توسعه پایدار بدون آموزش صحیح امکانپذیر نیست و برای نیل به این هدف، به تجربیات ارزشمند ایران نیاز داریم.
محمدی کابوره همچنین از تلاشهای جمهوری اسلامی ایران در ارائه بورسیههای تحصیلی به دانشجویان بورکینافاسویی که در ایران مشغول به تحصیل هستند، قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که این تعداد افزایش یابد.
محمدی کابوره همچنین بر اهمیت برقراری روابط نزدیکتر در زمینه علم و پژوهش تأکید کرده و نسبت به آینده همکاریهای علمی بین دو کشور ابراز امیدواری کرد.
حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان نیز در این دیدار گفت: ما کشور بورکینافاسو را یکی از کشورهای دوست و اسلامی میدانیم و علاقهمند به گسترش ارتباطات علمی و دیپلماسی علمی با این کشور هستیم.
معاون وزیر علوم افزود: پس از انقلاب اسلامی، کشور ایران اقدامات قابل توجهی در زمینه توسعه آموزش عالی انجام داده است. این توسعه در ابعاد کیفی و کمی در سطح کشور تحقق یافته و ما به توانمندیهای علمی دانشگاههای خود افتخار میکنیم. رتبهبندیهای جهانی تأییدکننده این واقعیت هستند که ما را در رده ۱۲ تا ۱۷ دانشگاههای برتر دنیا قرار میدهند.
رئیس سازمان امور دانشجویان به وجود پارکهای علم و فناوری در سی و یک استان کشور اشاره کرد و افزود: براساس قانون برنامه پنج ساله هفتم، هدف ما جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی است. در حال حاضر از قاره آفریقا ۵۰۰ دانشجوی خارجی در کشور ایران درحال تحصیل هستند و خوشبختانه ۳۰ درصد از این دانشجویان را بانوان و 70 درصد از آنها را آقایان تشکیل میدهند.
حبیبا همچنین تصریح کردند: به دانشجویان خارجی بورسهای تحصیلی نیز اعطا میکنیم و از ۵۰۰ دانشجویی که از قاره آفریقا در ایران مشغول به تحصیل هستند، ۱۰ درصد آنها بورسیه هستند.
وی خاطرنشان کرد: ما با کاوش در جذب دانشجویان از کشور بورکینافاسو، تعدادی از آنان را در شرف پذیرش داریم و برای تأمین بورس تحصیلی کمک خواهیم کرد. همچنین با سفیر ایران در بورکینافاسو در ارتباط هستیم تا روند جذب این دانشجویان تسهیل شود.
حبیبا با ابراز آمادگی برای حمایت از دانشجویان مستعد بورکینافاسویی که قصد تحصیل در ایران را دارند، فرصتهای موجود را معرفی کرد و از همکاریهای دوجانبه ابراز امیدواری کرد.