فصل جدید همکاری‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و دانشگاه تهران با امضاء تفاهم‌نامه‌ای با هدف بهره‌مندی متقابل از توانمندی‌های علمی، تخصصی و فناوری‌های نوین آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، رئیس دانشگاه تهران، در جلسه امضا تفاهم نامه که توسط معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، انجام شد با تأکید بر توانمندی دانشگاه در همه زمینه‌ها، به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، گفت: بخش زمین‌شناسی و معدن نیز مانند دولت و بخش‌های صنعتی می‌تواند بهره‌مندی قابل توجهی از خدمات اساتید برتر دانشگاه تهران، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، داشته باشد.

در ادامه این نشست که با حضور معاونان و مدیران هر دو طرف برگزار شد، داریوش اسماعیلی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور افزود: در دولت چهاردهم و با نظر رئیس‌جمهور، استفاده از ظرفیت دانشگاهیان در دولت مورد تأکید بوده است و ما نیز در طرحهای کلان سازمان، از طریق مناقصه به دانشگاه‌های برتر کشور، از جمله دانشگاه تهران، طرحهای کلانی واگذار کرده‌ایم.

بر اساس این تفاهم‌نامه، همکاری‌های مشترک در حوزه‌هایی مانند تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی، تبادل داده‌ها و اسناد علمی، توانمندسازی و آموزش متخصصان، بهره‌برداری از ظرفیت‌های آزمایشگاهی و کارگاهی، توسعه فناوری‌های نوین و بین‌رشته‌ای، و بهره‌گیری از هوش مصنوعی در تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی برنامه‌ریزی شده است.

از دیگر مفاد مهم تفاهم‌نامه می‌توان به تدوین طرح‌های تحقیقاتی مشترک، همکاری در اجرای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، انتشار کتب و نشریات علمی، و تبادل تجهیزات و امکانات تخصصی اشاره کرد.

بر اساس مواد تفاهم‌نامه، دوطرف موظف به تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای اجرای مفاد آن و برگزاری جلسات منظم برای هماهنگی، پیگیری و ارزیابی پیشرفت همکاری‌ها هستند.

مدت اعتبار تفاهم‌نامه سه سال تعیین شده و با توافق دوطرف، امکان تمدید برای دوره‌های بعدی وجود دارد. امضای این تفاهم‌نامه گامی مؤثر برای هم‌افزایی علمی و اجرایی بین بزرگ‌ترین مرجع دانشگاهی کشور و نهاد تخصصی زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی محسوب می‌شود.