مقامات محلی اعلام کردند که در پی برخورد یک قطار باری با یک اتوبوس دو طبقه در مرکز مکزیک، دستکم ۱۰ نفر کشته و ۶۱ نفر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی برخورد یک قطار باری با یک اتوبوس مسافربری دو طبقه در مرکز مکزیک، ده نفر کشته و حداقل ۶۱ نفر زخمی شدند.
راهبر قطار اعلام کرد که اتوبوس در حال حرکت قصد عبور از جلوی قطار را داشته است.
خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که تصاویر دوربینهای مداربسته که توسط رسانههای محلی پخش شده است، نشان میدهد قطار هنگام عبور اتوبوس از روی ریل، به آن برخورد میکند. این حادثه در شهر «آتلا کومولکو» در حدود ۱۰۰ کیلومتری شمالغرب مکزیکوسیتی پایتخت مکزیک رخ داد.
در این ویدئو هیچ دروازه عبوری دیده نمیشود و تصاویر نشان میدهد که سایر وسایل نقلیه متوقف شده و از مسیر عبور نمیکنند.
آدریان هرناندز، یکی از مقامات حفاظت مدنی ایالت مکزیک که شهر «آتلاکومولکو» در آن واقع شده است، شمار جانباختگان را ۱۰ نفر اعلام کرد و افزود: چهار نفر از مجروحان در وضعیت وخیم قرار دارند.
تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی چندین مسافر مجروح را نشان میدهد که از اتوبوس خارج میشوند، در حالیکه عکسهای گرفتهشده از محل حادثه نشان میدهد که کل سقف و قسمت عقبی اتوبوس از بین رفته است
هرناندز همچنین اظهار داشت: راننده اتوبوس دستگیر شده و در دفتر دادستانی محلی است.
تصادفات مرگبار با اتوبوس در آمریکای لاتین بهطور مکرر رخ میدهد. آخرین گزارش دولت مکزیک از تصادفات در بزرگراههای فدرال نشان داد که در مجموع ۱۲ هزار و ۹۹ تصادف در سال ۲۰۲۳ رخ داده است که منجر به بیش از صد میلیون دلار خسارت، ۶ هزار و ۴۰۰ مجروح و نزدیک به یک هزار و ۹۰۰ کشته شده است.
در ماه فوریه ۲۰۲۵ (بهمن/اسفند ۱۴۰۳)، در پی برخورد یک اتوبوس یا کامیون در جنوب مکزیک و در مسیر شهر توریستی «کانکون» به «تاباسکو» بیش از ۴۰ نفر جان باختند.