ثبتنام بیمه درمان تکمیلی ویژه اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآن و عترت از امروز سهشنبه ۱۸ شهریور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اعضای صندوق اعتباری هنر در سراسر کشور میتوانند از تاریخ ۱۸ تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ با مراجعه به پیامرسان اختصاصی صندوق به نشانی honarcredit.ir/app و سایت صندوق به نشانی profile.honarcredit.ir نسبت به ثبتنام و بهرهمندی از خدمات بیمه تکمیلی سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اقدام کنند.
هر عضو میتواند با طی مراحل ثبتنام در یکی از طرحهای بیمه تکمیلی، همسر، فرزندان و والدین تحت تکفل خود را که تحت پوشش بیمه پایه فرد اصلی هستند، نیز در همان طرح ثبتنام کند.
بر اساس اعلام روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، تمامی اخبار و اطلاعیهها درباره شرایط و مراحل ثبتنام، صرفاً از طریق درگاههای رسمی صندوق اعتباری هنر منتشر خواهد شد.