به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منابع صهیونیست برای نخستین بار در گفت‌و‌گو با شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی از جزئیات پیشنهاد آتش بس آمریکا خبر داده و گفته اند، بر اساس این پیشنهاد همه اسرای صهیونیست طی ۴۸ ساعت از آغاز توافق آزاد می‌شوند.

در مقابل نیز اسرای فلسطینی از جمله کسانی که به حبس ابد محکوم شده‌اند آزاد می‌شوند. بند آخر این پیشنهاد نیز به اجساد اسرای صهیونیست اشاره دارد و اینکه یک زمان مشخص طی دوره آتش بس برای تحویل دادن آنها تعیین می‌شود.

این پیشنهاد آتش بس ۶۰ روزه بوده و ادعا شده که ترامپ خود را به عنوان ضامن شخصی معرفی کرده است.

منابع صهیونیست اضافه کردند که چارچوب این پیشنهاد گسترده‌تر از پیشنهادات قبلی بوده و فقط درباره عقب نشینی ارتش صهیونیستی و تشکیل یک دولت جایگزین در غزه نیست بلکه دربرگیرنده خلع سلاح حماس نیز است.

این در حالی است که موضوع خلع سلاح، یکی از خطوط قرمز مقاومت فلسطین به شمار می‌رود.

عقب نشینی صهیونیست‌ها از غزه به صورت تدریجی انجام می‌شود، اما بخش اصلی آن در ابتدای آتش بس صورت می‌گیرد.

این در حالی است که طرف فلسطینی به تضمین‌های آمریکا در این باره اعتمادی ندارد.