سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به سراب
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لحظاتی قبل وارد شهرستان سراب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
سید رضا صالحی امیری از پروژههای در حال احداث در حوزه گردشگری، هتل ۴ ستاره سراب، مجتمعهای آبدرمانی و معدنی در دامنه ارتفاعات بزقوش، بزرگترین پل معلق خاورمیانه در روستای سهزاب و سفره خانه سنتی در روستای تکلدان بازدید خواهد کرد.
بازدید از مساجد تاریخی جامع سراب و روستاهای قلعه جوق و اسنق از دیگر برنامههای وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این شهرستان است.
حضور در مراسم افتتاحیه سومین جشنواره عسل و لبنیات و جلسه شورای اداری سراب آخرین برنامه صالحی امیری در این شهرستان است.
وجود ۷۲ اثر تاریخی ثبتی و ۱۵۰ اثر تاریخی و گردشگری غیر ثبتی این شهرستان را به یکی از قطبهای گردشگری استان تبدیل کرده است.