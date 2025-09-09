وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لحظاتی قبل وارد شهرستان سراب شد.

سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به سراب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سید رضا صالحی امیری از پروژه‌های در حال احداث در حوزه گردشگری، هتل ۴ ستاره سراب، مجتمع‌های آبدرمانی و معدنی در دامنه ارتفاعات بزقوش، بزرگترین پل معلق خاورمیانه در روستای سهزاب و سفره خانه سنتی در روستای تکلدان بازدید خواهد کرد.

بازدید از مساجد تاریخی جامع سراب و روستا‌های قلعه جوق و اسنق از دیگر برنامه‌های وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این شهرستان است.

حضور در مراسم افتتاحیه سومین جشنواره عسل و لبنیات و جلسه شورای اداری سراب آخرین برنامه صالحی امیری در این شهرستان است.

وجود ۷۲ اثر تاریخی ثبتی و ۱۵۰ اثر تاریخی و گردشگری غیر ثبتی این شهرستان را به یکی از قطب‌های گردشگری استان تبدیل کرده است.