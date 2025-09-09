رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان صومعه سرا گفت: یک خیر صومعه‌سرائی ۲ قطعه زمین به ارزش بیش از ۱۱ میلیارد تومان را در یکی از روستا‌های این شهرستان وقف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان صومعه سرا در نشست خبری گفت: یک خیر صومعه سرایی ۲ قطعه زمین به مساحت ۲ هزار متربع به ارزش ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را در روستای پشتیر بخش طاهر گوراب این شهرستان، برای توسعه مسجد این روستا، کشاورزی و درختکاری وقف کرد.

علی اندرز با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون برای ۷۰ هکتار از موقوفات این شهرستان سند تک برگی صادر شده است، افزود: درآمد موقوفات و نذورات ۱۰۸موقوفه و ۶۰ بقاع متبرکه شهرستان صومعه سرا از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۴۲ میلیارد تومان برآورد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش دارد.